Dilluns 20 de setembre: El cel es mantindrà cobert tota la jornada al vessant nord del Pirineu, amb precipitacions moderades al llarg de tot el dia. A la resta del Pirineu i Prepirineu (vessant sud) matí amb grans clarianes i tarda amb creixement de nuvolades que viatjaran de nord a sud, deixant tempestes en l’àrea del Pirineu (poca quantitat i algunes zones res) i que viatjaran cap al Prepirineu, on podran ser més intenses i anar acompanyades de calamarsa. Temperatura notablement més freda i comencem a parlar de neu! Podrà nevar de forma feble per sobre dels 2.300m! Vent del nord destacable.

Dimarts 21 de setembre: Continua la mateixa dinàmica de dilluns. Pluges moderades al vessant nord del Pirineu en una jornada de plena tardor i al vessant sud, matí estable i amb cel mig ennuvolat, i tarda amb ruixats al Prepirineu i Pirineu oriental, difícilment a la resta. La cota de neu podrà baixar fins als 2.100m, l’ambient serà ben fred! Continua el vent del nord.

Tendència per als pròxims dies: Dimecres encara fresc i restes de precipitacions al vessant nord i segona meitat de la setmana més càlida (tot i que fresca) i una mica més estable. Ho seguirem!

Consulta regions climàtiques del Pirineu i glossari MeteoPirineus.

Albert de Gràcia